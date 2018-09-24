От криптовалюты до виртуальной реальности: Шахтер начал прием заявок от спортивных стартапов

Команды лучших стартапов в течение четырех месяцев пройдут обучение у менторов всемирно известных брендов и лидеров мирового спорта, получат глобальные перспективы и возможности для масштабирования.

ФК «Шахтер» в партнерстве с HYPE Sports Innovation объявляет о начале сбора заявок для участия в проекте первого акселератора спортивных стартапов в Украине

Если вы готовы формировать будущее спортивной индустрии, присоединяйтесь к проекту «Шахтера». Подать заявку можно с 24 сентября по 16 ноября на сайте Hype Sports Innovation, сообщается на официальном сайте ФК "Шахтер".

Свежие идеи

«Шахтер» приглашает к участию стартапы с современными решениями в различных сферах спорта. Основные направления:

● AR/VR (расширенная и виртуальная реальность), «умные стадионы»

● Взаимодействие с болельщиками

● Электронный/фэнтези-спорт, электронная коммерция

● Физическое состояние игроков

● Медиа и вещание

● Мастерство игроков и коучинг

● Технологии биометрического спортивного анализа

● Ставки

● Криптовалюта в спорте

● Производительность молодых игроков

Команды лучших стартапов в течение четырех месяцев пройдут обучение у менторов всемирно известных брендов и лидеров мирового спорта, получат глобальные перспективы и возможности для масштабирования.