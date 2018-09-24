От криптовалюты до виртуальной реальности: Шахтер начал прием заявок от спортивных стартапов
ФК «Шахтер» в партнерстве с HYPE Sports Innovation объявляет о начале сбора заявок для участия в проекте первого акселератора спортивных стартапов в Украине
Если вы готовы формировать будущее спортивной индустрии, присоединяйтесь к проекту «Шахтера». Подать заявку можно с 24 сентября по 16 ноября на сайте Hype Sports Innovation, сообщается на официальном сайте ФК "Шахтер".
Свежие идеи
«Шахтер» приглашает к участию стартапы с современными решениями в различных сферах спорта. Основные направления:
● AR/VR (расширенная и виртуальная реальность), «умные стадионы»
● Взаимодействие с болельщиками
● Электронный/фэнтези-спорт, электронная коммерция
● Физическое состояние игроков
● Медиа и вещание
● Мастерство игроков и коучинг
● Технологии биометрического спортивного анализа
● Ставки
● Криптовалюта в спорте
● Производительность молодых игроков
Команды лучших стартапов в течение четырех месяцев пройдут обучение у менторов всемирно известных брендов и лидеров мирового спорта, получат глобальные перспективы и возможности для масштабирования.