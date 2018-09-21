Поступили в продажу билеты на матч ЛЧ Шахтер - Манчестер Сити: от 150 до 6000 гривен

На самый ожидаемый матч футбольной осени в Украине уже можно приобретать "тикеты".

Стартовала продажа билетов на поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити»

Болельщики, которые с 20 по 23 сентября приобретут билеты на игру с «Черноморцем» или «Лионом», получат приоритетную возможность купить билеты на матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» (предложение действует в кассах стадиона и онлайн на shakhtar.com), сообщает официальный сайт клуба.

Покупка осуществляется по промокоду, который приходит в СМС-сообщении в течение суток.

Стоимость – от 150 до 6 000 гривен.

Как сообщал УНИАН, подопечные Паулу Фонсеки примут чемпиона Англии 23 октября в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 22:00.