Поступили в продажу билеты на матч ЛЧ Шахтер - Манчестер Сити: от 150 до 6000 гривен
11:32, 21 сентября 2018Футбол
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На самый ожидаемый матч футбольной осени в Украине уже можно приобретать "тикеты".
"Шахтер" примет "Манчестер Сити" 22 октября / shakhtar.com
Стартовала продажа билетов на поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Манчестер Сити»
Болельщики, которые с 20 по 23 сентября приобретут билеты на игру с «Черноморцем» или «Лионом», получат приоритетную возможность купить билеты на матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» (предложение действует в кассах стадиона и онлайн на shakhtar.com), сообщает официальный сайт клуба.
Покупка осуществляется по промокоду, который приходит в СМС-сообщении в течение суток.
Стоимость – от 150 до 6 000 гривен.
Как сообщал УНИАН, подопечные Паулу Фонсеки примут чемпиона Англии 23 октября в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 22:00.
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