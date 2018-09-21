Киевское Динамо не может победить уже в шести матчах подряд

Серия без побед длится больше месяца.

Домашней ничьей с Астаной (2:2) Динамо продлило серию без побед до шести матчей подряд.

Последняя победа киевлян датирована 18 августа — тогда была минимально обыграна Александрия, пока опережающая Динамо в таблице УПЛ, сообщает SportArena.

Черная полоса для команды Хацкевича началась с выездного поражения от Аякса. С тех пор столичный клуб потерпел два поражения и четырежды сыграл вничью. В этих матчах команда забила 5 голов, а пропустила на два мяча больше.

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Динамо не определило победителя в матчах с Черноморцем (1:1), дома с Аяксом (0:0), Зарей (1:1) и Астаной (2:2). Сильнее киевлян оказались тот же Аякс (1:3) и Карпаты (0:2).

В ближайшем туре Премьер-лиги Динамо примет Десну в воскресенье, 23 сентября.