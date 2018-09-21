Ничья, которая войдет в историю - казахстанские СМИ о матче Динамо - Астана

Журналисты изданий столицы Казахстана с воодушевлением восприняли ничью своей команды в Киеве.

Казахстанские СМИ с большим воодушевлением восприняли ничейный результат матча своей команды с украинским клубом.

«Ничья, которая войдет в историю», — гласит заголовок самого популярного казахского издания Sports.kz.

«Киевское «Динамо» не так сильно, как раньше, но, тем не менее, считается фаворитом группы К и явно (считалось фаворитом — прим. ред.) домашнего противостояния с «Астаной», которая хоть и набрала популярность, но не такую, какая есть у украинского клуба. Достойный результат для чемпиона Казахстана», — цитирует издание Sport.ua.

«Астана» на 95-й минуте вырвала ничью у киевского «Динамо» на старте группы Лиги Европы. Сработала замена Григория Бабаяна», — озаглавлен отчет о матче авторитетного портала Vesti.kz.

«Камбэк в Киеве. «Астана» сыграла вничью с «Динамо», — радуется издание Prosports.kz.

«Чемпион Казахстана совершил нетипичный камбэк для отечественного футбола. На сей раз именно наша команда сравняла счет на последних минутах. Педро Энрике с правого фланга сделал отличный кросс, замкнул который вышедший на замену несколькими минутами ранее Роман Муртазаев — 2:2!

Гол «Астаны» шокировал НСК «Олимпийский» и принес казахстанскому клубу первый балл в нынешнем групповом этапе Лиги Европы. Порадовал не только результат, но и качество игры команды Григория Бабаяна, которая не обращала внимания на исторический бэкграунд соперника, класс игроков и поддержку болельщиков. Этот матч определенно войдет в историю «Астаны», — пишет Prosports.kz.

«Астана» вырвала ничью в матче с киевским «Динамо», — гласит заголовок портала SportX.kz.

Издание отмечает быстрый гол Цыганкова и быстрый отыгрыш «Астаны» усилиями Марина Аничича.

«Первый тайм остался за хозяевами поля. Уже в добавленное к первой половине время Денис Гармаш забил второй гол в ворота Ненада Эрича.

Во второй половине встречи несмотря на усилия соперников, счет долгое время не менялся. И лишь на пятой добавленной минуте Роман Муртазаев сумел принести первый балл «Астане» — 2:2», — лаконично подводит итоги матча SportX.kz.

В целом, казахстанские СМИ очень положительно восприняли ничью «Астаны» с киевским «Динамо», отдельно подчеркивая силу и известность украинской команды. Также некоторые издания писали, что камбэки — нетипичное для казахстанского футбола явление.