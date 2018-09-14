Новичок "Динамо" Дуэлунд уже присоединился к команде и может сыграть против "Зари"
12:27, 14 сентября 2018Футбол
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Датский игрок проведет сегодня первую тренировку в команде Александра Хацкевича.
Дуэлунд может дебютировать за "Динамо" уже в ближайшие выходные / thedaugaardcollection.dk
Новичок «Динамо» Миккель Дуэлунд уже прибыл в расположение киевского клуба после матчей отборочного цикла Евро-2019 в составе молодежной сборной Дании.
В матчах против Финляндии и Литвы он отметился голом и результативным пасом соответственно.
Как стало известно Dynamo.kiev.ua, минувшей ночью датский нападающий прибыл в Киев и уже сегодня проведет свою первую тренировку с командой Александра Хацкевича.
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Форвард имеет все шансы принять участие в предстоящем матче 8-го тура чемпионата Украины с луганской «Зарей».
Как сообщал УНИАН, матч "Заря" - "Динамо" состоится в воскресенье, 16 сентября в Запорожье, на "Славутич-Арена".
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