Новичок "Динамо" Дуэлунд уже присоединился к команде и может сыграть против "Зари"

Датский игрок проведет сегодня первую тренировку в команде Александра Хацкевича.

Новичок «Динамо» Миккель Дуэлунд уже прибыл в расположение киевского клуба после матчей отборочного цикла Евро-2019 в составе молодежной сборной Дании.

В матчах против Финляндии и Литвы он отметился голом и результативным пасом соответственно.

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, минувшей ночью датский нападающий прибыл в Киев и уже сегодня проведет свою первую тренировку с командой Александра Хацкевича.

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Форвард имеет все шансы принять участие в предстоящем матче 8-го тура чемпионата Украины с луганской «Зарей».

Как сообщал УНИАН, матч "Заря" - "Динамо" состоится в воскресенье, 16 сентября в Запорожье, на "Славутич-Арена".