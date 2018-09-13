«Шахтер» стал участником крупнейшего в мире акселератора спортивных стартапов

В рамках партнерства «Шахтера» и HYPE Sports Innovation в Украине пройдет первая программа SPIN-акселератора, сфокусированная на развитии инноваций в спорте и максимизации потенциала украинских стартапов в сфере спортивных технологий.

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) в партнерстве с HYPE Sports Innovation стал участником крупнейшего в мире акселератора спортивных стартапов

В рамках партнерства «Шахтера» и HYPE Sports Innovation в Украине пройдет первая программа SPIN-акселератора, сфокусированная на развитии инноваций в спорте и максимизации потенциала украинских стартапов в сфере спортивных технологий, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

SPIN-акселератор «Шахтера» приглашает к участию украинские стартапы с инновационными решениями в области спорта в различных сферах: вовлечение болельщиков, спортивная аналитика, технологии биометрического спортивного анализа, работа с Big Data, развитие темы «умного стадиона» и другое.

HYPE Sports Innovation построила крупнейшую глобальную экосистему спортивных инноваций, насчитывающую более 30 000 членов, включая розничные бренды, спортивные клубы, федерации и академические круги.

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– Для нас большая честь быть партнером «Шахтера», команды с такими впечатляющими достижениями на национальном и европейском уровнях, – заявил основатель и президент HYPE Sports Innovation Амир Раве. – Мы знаем, через что пришлось пройти клубу в последние годы. Многие компании в подобной ситуации уже бы опустили голову. Сейчас мы наблюдаем отличный пример лидерства, ведь только лидер в этой ситуации способен развиваться и думать о будущем. С нетерпением ждем историй успеха в результате программы партнерства с «Шахтером».

В ближайшее время на сайте www.hypesportsinnovation.com будет открыт прием заявок инновационных проектов. Совместно с компанией HYPE будут отобраны 10 стартапов, в течение четырех месяцев команды этих проектов пройдут обучение у менторов всемирно известных брендов Nike, Reebook, УЕФА, Adidas и других. Победители получат возможность стать партнером ФК «Шахтер».

– Благодаря работе акселератора украинские спортивные стартапы смогут впервые стать частью глобального спортивного и IT-рынка и получить финансирование для развития, – отметил директор по коммуникациям ФК «Шахтер» Юрий Свиридов. – «Шахтер» заинтересован в новых технологиях, которые позволят увеличить интерес болельщиков к посещению матчей, а команде – побеждать в каждой игре и завоевывать трофеи. Надеемся, что благодаря реализации этого проекта появятся новые идеи, новые компании и мы будем потребителями этих услуг.

Компания HYPE Sports Innovation управляет сетью акселераторов, проводит мероприятия с федерациями и брендами, знакомя их с тысячами спортивных стартапов. Совместная деятельность генерирует инвестиции и способствует внедрению инноваций в ряде ведущих отраслей индустрии спорта.