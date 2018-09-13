Стала известна дата поединка Мариуполь - Динамо в УПЛ

Поединок был перенесен с начала августа на конец сентября.

Стала известна дата проведения перенесенного матча 4-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» - «Динамо». Поединок состоится в Мариуполе 26 сентября. Стартовый свисток рефери прозвучит в 17:00. Об этом сообщает официальный сайт ФК "Мариуполь". Напомним, матч не состоялся в оговеренные календарем сроки (в первой половине августа) из-за занятости обоих клубов - "Мариуполя" и "Динамо" - в еврокубках. В минувшем сезоне вокруг поединка "Мариуполь" - "Динамо" в осенней части сезона разразился скандал - матч не состоялся по причине неявки "Динамо" в прифронтовой город. Столичный клуб требовал гарантий безопасности, а после этого был наказан условным поражением.

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