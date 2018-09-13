Стала известна дата поединка Мариуполь - Динамо в УПЛ
18:55, 13 сентября 2018Футбол
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Поединок был перенесен с начала августа на конец сентября.
ФК "Динамо"
Стала известна дата проведения перенесенного матча 4-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» - «Динамо». Поединок состоится в Мариуполе 26 сентября. Стартовый свисток рефери прозвучит в 17:00.
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Мариуполь".
Напомним, матч не состоялся в оговеренные календарем сроки (в первой половине августа) из-за занятости обоих клубов - "Мариуполя" и "Динамо" - в еврокубках.
В минувшем сезоне вокруг поединка "Мариуполь" - "Динамо" в осенней части сезона разразился скандал - матч не состоялся по причине неявки "Динамо" в прифронтовой город. Столичный клуб требовал гарантий безопасности, а после этого был наказан условным поражением.
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