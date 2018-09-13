Павелко рассказал, сколько будет стоить установка системы VAR на одном украинском стадионе

По словам президента ФФУ, для введения видеоповторов будут находить финансирование.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, кто будет финансировать внедрение системы видеоповторов (VAR) в украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщает Трибуна.

"Мы будем привлекать спонсоров, партнеров. Обязательно будем находить финансирование. Там не такие большие деньги, как на всю систему. Если нужно VAR на каждом стадионе, то это стоит 2-3 миллиона. Конечно же, ни у кого таких денег нет. Но у нас нет четкости и в вопросе стадионов: мы не можем сказать, что только те или иные могут принимать матчи Премьер-лиги. Клубы меняются, одни заходят, другие выходят. Поэтому, нам нужен план Б.

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Соответственно, мы обратились к такому варианту, который используется в Польше. Первые такие микроавтобусы мы закупим сами. Для начала надо 2-3, мы их протестируем. А дальше уже Премьер-лига будет принимать решение, нужно ли увеличивать их количество, привлекать дополнительные инвестиции, нагружать телекомпании или нет. Это уже будет переговорный процесс Премьер-лиги. А первый шаг должны сделать мы, чтобы комитет арбитров и Премьер-лига пользовались передовыми технологиями VAR", – подытожил Андрей Павелко.

Напомним, ранее президент УПЛ Томас Гримм рассказал, когда система VAR может появиться в Украине.

Система видеоповторов VAR была применена на матчах чемпионата мира 2018 года. Также она вводится во многих ведущих национальных чемпионатах.