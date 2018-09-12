Матч Украина - Чехия в Лиге наций состоится в Харькове - СМИ
17:16, 12 сентября 2018Футбол
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Игра Украина - Чехия пройдет 16 октября.
Матч Украина - Чехия в Лиге наций примет Харьков / stadiums.at.ua
Определилось место проведения матча Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Чехии по футболу. Поединок состоится на харьковском ОСК «Металлист» 16 октября.
Об этом сообщает портал Football24 со ссылкой на страницу в Facebook советника главы Харьковской ОГА Павла Федосенко.
Игра Украина - Чехия пройдет в Харькове в рамках 3-го тура Лиги наций.
Напомним, что в первых двух матчах украинская сборная добыла 100-процентный результат в Лиге наций, победив Чехию на выезде и Словакию - у себя дома.
Как сообщал УНИАН, главный тренер сборной Чехии Карел Яролим ушел в отставку.
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