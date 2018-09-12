В киевском ЦУМе открылась фотовыставка, посвященная истории выступления Шахтёра в ЛЧ

На открытии присутствовали главный тренер команды Паулу Фонсека, вратарь Андрей Пятов и игроки первого состава Шахтёра выступавшего в ЛЧ.

В киевском ЦУМе открылась фотовыставка, посвященная истории выступлений «Шахтера» в Лиге чемпионов.

В экспозиции представлены 34 фотографии, которые позволят болельщикам вновь пережить незабываемые моменты матчей любимой команды в самом престижном клубном турнире Европы, сообщает официальный сайт горняков.

Торжественное открытие выставки посетили главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека и его ассистент Игор Дуляй, вратарь Андрей Пятов, а также легенды, принимавшие участие в первой для «горняков» Лиге чемпионов: Геннадий Зубов, Сергей Попов, Валерий Кривенцов, Дмитрий Шутков, Вячеслав Шевчук. Рассматривая фото, они поделились с болельщиками воспоминаниями и эмоциями.

В частности, капитан «Шахтера» в сезоне-2000/01 Сергей Попов отметил:

– Это была первая и единственная Лига чемпионов для меня. Мы хотели попасть туда не только всем клубом, командой вместе с президентом, а всем городом и всем нашим краем! Квалификация со «Славией» стала драматичной: дома мы уступили, но на выезде одержали победу. Радость переполняла, захлестывали эмоции. Когда пришло время первого матча в группе, мы немного перегорели – наверное, до сих пор стоим и слушаем тот гимн Лиги чемпионов. В последнем туре на своем поле обыграли «Арсенал». Лондонцы уже выполнили задачу, для нас же это история, и мы ею гордимся.

В свою очередь, нынешний главный тренер команды Паулу Фонсека отметил:

– Для меня большая честь быть рядом с легендами, которые создавали красивую историю «Шахтера». Это повод для гордости не только для болельщиков клуба, но и для всех украинцев. Лига чемпионов – особый турнир, продвигающий в том числе страну и ее футбол, соревнование с чувством огромной ответственности. Это требовательные и сложнейшие матчи с лучшими европейскими командами. Никто и никогда не может быть уверен в результате в Лиге чемпионов. Но есть нечто большее, чем результат, – имидж украинского футбола. Мы всегда хотим побеждать. Сейчас мы снова в тяжелой группе. Скорее всего, «Манчестер Сити» в этом квартете является главным фаворитом. В любом случае, я думаю, мы сможем побороться с «Хоффенхаймом» и «Лионом» за второе место и выход в плей-офф. Это два сильных соперника, занявшие третьи места в своих чемпионатах. Будет трудно, но мы верим, что все возможно. Постараемся повторить то, что сделали в прошлом году.

Выставка продолжит свою работу с 11 сентября по 4 октября и открыта для всех желающих ежедневно с 10:00 до 22:00 на седьмом этаже столичного ЦУМа.

Напомним, первый матч в Лиге чемпионов сезона-2018/19 «Шахтер» проведет 19 сентября в Харькове с «Хоффенхаймом». Начало игры на ОСК «Металлист» в 19:55.