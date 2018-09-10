Сборная Португалии минимально обыграла Италию в Лиге наций (результаты всех матчей)

Турция добыла выездную победу над Швецией.

Вечером 10 ноября состоялись очередные матчи Лиги наций УЕФА. В центральном поединке игрового дня сборная Португалии на своем поле обыграла команду Италии.

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт турнира.

В первом тайме команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами.

Победу хозяевам поля принес удар Андре Силвы после перерыва. Как итог - минимальная победа пиренейцев, для которых этот успех стал дебютным на этом турнире. Итальянцы, в свою очередь, не смогли выиграть во втором матче подряд и переместились на последнее место в своей группе.

Лига наций. 10 ноября

Лига А

Португалия - Италия - 1:0

Лига В

Швеция - Турция - 2:3

Лига С

Шотландия - Албания - 2:0

Сербия - Румыния - 2:2

Черногория - Литва - 2:0

Лига D

Андорра - Казахстан - 1:1

Мальта - Азербайджан - 1:1

Косово - Фарерские острова - 2:0