Сборная Португалии минимально обыграла Италию в Лиге наций (результаты всех матчей)
Вечером 10 ноября состоялись очередные матчи Лиги наций УЕФА. В центральном поединке игрового дня сборная Португалии на своем поле обыграла команду Италии.
Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт турнира.
В первом тайме команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами.
Победу хозяевам поля принес удар Андре Силвы после перерыва. Как итог - минимальная победа пиренейцев, для которых этот успех стал дебютным на этом турнире. Итальянцы, в свою очередь, не смогли выиграть во втором матче подряд и переместились на последнее место в своей группе.
Лига наций. 10 ноября
Лига А
Португалия - Италия - 1:0
Лига В
Швеция - Турция - 2:3
Лига С
Шотландия - Албания - 2:0
Сербия - Румыния - 2:2
Черногория - Литва - 2:0
Лига D
Андорра - Казахстан - 1:1
Мальта - Азербайджан - 1:1
Косово - Фарерские острова - 2:0