Средневековье: клуб первой украинской лиги держит фанатов гостей в клетке (фото)

Футбольный клуб "Ингулец" загородил железными прутьями сектор для болельщиков гостей.

Украинский футбольный клуб Первой лиги "Ингулец", который представляет пгт Петрово Кировоградской области, удивил сектором для фанатов приезжей команды.

Три ряда пластмассовых сидений огородили железными прутьями, что больше напоминает вольер для животных, сообщает "Трибуна".

Правда, как с иронией отмечают шокированные любители футбола, есть и свои плюсы. Например, фанаты команды гостей не промокнут, если во время матча пойдет дождь.

Стадион "Ингульца", претендующего на попадание в Премьер-лигу (в Первой лиге после 8-ми туров команда пока идет на 5-м месте), колоритен не только гостевым сектором. Вот так выглядит вход на арену.

ФК "Ингулец" был основан в 2013 году. С сезона 2015/16 коллектив выступал во Второй лиге, а с сезона 2016/17 играет в Первой лиге.