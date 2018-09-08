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Ахметов не ведет переговоров о покупке македонского "Вардара"

14:47, 08 сентября 2018
Футбол
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Ахметова интересует только донецкий "Шахтер" / shakhtar.com

«Информация о намерении Рината Ахметова приобрести македонский футбольный клуб «Вардар» абсолютно не соответствует действительности. Никакие переговоры по данному вопросу не ведутся», - заявила пресс-секретарь Ахметова Катерина Остроушко, сообщает Sport.ua.

«Покупку другого клуба владелец группы SCM не планирует и не представляет», - отметила пресс-секретарь.

Напомним, что ранее была информация о том, что Ринат Ахметов планирует купить македонский «Вардар».

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Теги: #Ринат Ахметов