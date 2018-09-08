Ахметов не ведет переговоров о покупке македонского "Вардара"
14:47, 08 сентября 2018Футбол
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Украинский бизнесмен сосредоточен только на развитии донецкого "Шахтера".
Ахметова интересует только донецкий "Шахтер" / shakhtar.com
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов не планирует покупать македонский «Вардар».
«Информация о намерении Рината Ахметова приобрести македонский футбольный клуб «Вардар» абсолютно не соответствует действительности. Никакие переговоры по данному вопросу не ведутся», - заявила пресс-секретарь Ахметова Катерина Остроушко, сообщает Sport.ua.
«Покупку другого клуба владелец группы SCM не планирует и не представляет», - отметила пресс-секретарь.
Напомним, что ранее была информация о том, что Ринат Ахметов планирует купить македонский «Вардар».
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