Ахметов не ведет переговоров о покупке македонского "Вардара"

Украинский бизнесмен сосредоточен только на развитии донецкого "Шахтера".

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов не планирует покупать македонский «Вардар».

«Информация о намерении Рината Ахметова приобрести македонский футбольный клуб «Вардар» абсолютно не соответствует действительности. Никакие переговоры по данному вопросу не ведутся», - заявила пресс-секретарь Ахметова Катерина Остроушко, сообщает Sport.ua.

«Покупку другого клуба владелец группы SCM не планирует и не представляет», - отметила пресс-секретарь.

Напомним, что ранее была информация о том, что Ринат Ахметов планирует купить македонский «Вардар».