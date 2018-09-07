На матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Хоффенхайм» уже продано более 15 тысяч билетов.
18:46, 07 сентября 2018Футбол
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Ажиотаж вокруг билетов на матч в Харькове приведет к повышению цен на билеты.
На матч Лиги чемпионов Шахтер - Хоффенхайм отмечается высокий спрос на билеты / facebook.com/fcshakhtar
За первые 7 дней продаж болельщики «Шахтера» на поединок с «Хоффенхаймом» выкупили уже 80% билетов категорий Standard 1 и 2.
В сумме это равняется 15 000 мест на ОСК «Металлист», сообщается на официальной странице ФК "Шахтер" в Facebook.
Из-за повышенного спроса 10 сентября средняя цена билетов повысится на 20% по сравнению с базовой стоимостью, ведь уже второй сезон подряд в «Шахтере» действует система динамических цен (стоимость билетов той или иной категории будет меняться в зависимости от спроса).
Таким образом, у болельщиков «горняков» осталось только 2 дня для покупки билетов по стандартной цене.
Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Хоффенхайм" пройдет в Харькове 19 сентября. Начало игры в 19.55.
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