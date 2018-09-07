На матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Хоффенхайм» уже продано более 15 тысяч билетов.

Ажиотаж вокруг билетов на матч в Харькове приведет к повышению цен на билеты.

За первые 7 дней продаж болельщики «Шахтера» на поединок с «Хоффенхаймом» выкупили уже 80% билетов категорий Standard 1 и 2.

В сумме это равняется 15 000 мест на ОСК «Металлист», сообщается на официальной странице ФК "Шахтер" в Facebook.

Из-за повышенного спроса 10 сентября средняя цена билетов повысится на 20% по сравнению с базовой стоимостью, ведь уже второй сезон подряд в «Шахтере» действует система динамических цен (стоимость билетов той или иной категории будет меняться в зависимости от спроса).

Таким образом, у болельщиков «горняков» осталось только 2 дня для покупки билетов по стандартной цене.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Хоффенхайм" пройдет в Харькове 19 сентября. Начало игры в 19.55.