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"Динамо" начало продажу билетов на матчи Лиги Европы - от 50 до 500 гривен

15:29, 07 сентября 2018
Футбол
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Киевское &quot;Динамо&quot; начало продажу билетов на матчи Лиги Европы / fcdynamo.kiev.ua

В пятницу, 7 сентября, стартовала продажа билетов на все три домашних матча киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги Европы УЕФА, а также на ближайший домашний матч Чемпионата УПЛ – против черниговской «Десны».

Все матчи состоятся на НСК «Олимпийский», сообщает официальный сайт футбольного клуба "Динамо" (Киев).

Напомним вам даты и время начала этих игр:

Чемпионат УПЛ

23 сентября. 17:00. УПЛ. 9 тур. «Динамо» - «Десна» 

Лига Европы

20 сентября. 19:55. ЛЕ. 1 тур. «Динамо» - «Астана» (Казахстан)

8 ноября. 19:55. ЛЕ. 4 тур. «Динамо» - «Ренн» (Франция)

13 декабря. 19:55. ЛЕ. 6 тур. «Динамо» - «Яблонец» (Чехия)

На билеты на матчи ЛЕ действуют те же цены, что и на матчи Чемпионата УПЛ. Доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#Динамо Киев