"Динамо" начало продажу билетов на матчи Лиги Европы - от 50 до 500 гривен
В пятницу, 7 сентября, стартовала продажа билетов на все три домашних матча киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги Европы УЕФА, а также на ближайший домашний матч Чемпионата УПЛ – против черниговской «Десны».
Все матчи состоятся на НСК «Олимпийский», сообщает официальный сайт футбольного клуба "Динамо" (Киев).
Напомним вам даты и время начала этих игр:
Чемпионат УПЛ
23 сентября. 17:00. УПЛ. 9 тур. «Динамо» - «Десна»
Лига Европы
20 сентября. 19:55. ЛЕ. 1 тур. «Динамо» - «Астана» (Казахстан)
8 ноября. 19:55. ЛЕ. 4 тур. «Динамо» - «Ренн» (Франция)
13 декабря. 19:55. ЛЕ. 6 тур. «Динамо» - «Яблонец» (Чехия)
На билеты на матчи ЛЕ действуют те же цены, что и на матчи Чемпионата УПЛ. Доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.