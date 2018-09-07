"Динамо" начало продажу билетов на матчи Лиги Европы - от 50 до 500 гривен

Также доступны билеты на матч украинской Премьер-лиги против черниговской "Десны".

В пятницу, 7 сентября, стартовала продажа билетов на все три домашних матча киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги Европы УЕФА, а также на ближайший домашний матч Чемпионата УПЛ – против черниговской «Десны».

Все матчи состоятся на НСК «Олимпийский», сообщает официальный сайт футбольного клуба "Динамо" (Киев).

Напомним вам даты и время начала этих игр:

Чемпионат УПЛ

23 сентября. 17:00. УПЛ. 9 тур. «Динамо» - «Десна»

Лига Европы

20 сентября. 19:55. ЛЕ. 1 тур. «Динамо» - «Астана» (Казахстан)

8 ноября. 19:55. ЛЕ. 4 тур. «Динамо» - «Ренн» (Франция)

13 декабря. 19:55. ЛЕ. 6 тур. «Динамо» - «Яблонец» (Чехия)

На билеты на матчи ЛЕ действуют те же цены, что и на матчи Чемпионата УПЛ. Доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.