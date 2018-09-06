Карпаты считают судейство в матче с Динамо предвзятым

Несмотря на победу в Киеве, львовские "Карпаты" возмущены работой рефери.

Львовские «Карпаты» выступили с заявлением, в котором говорится, что бригада арбитров во главе с Александром Дердо работала предвзято во втором тайме матча с «Динамо» на НСК "Олимпийский" в 7-м туре УПЛ.

Несмотря на победу львовской команды в этом матче, "Карпаты" проанализировали игру и выделили 4 спорных эпизода, которые произошли после перерыва. Это удаление Мехремича, удар локтем Кадара в лицо Гуцуляку, фол Эрбеса на Шапаренко и предупреждение Бурде за отмашку.

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"Вся Украина прекрасно видела, что происходило на поле. Благодаря современным технологиям болельщиков уже не обманешь, даже резолюцией комитета арбитров, которые признали, в частности, что решение удалить с поля Ади Мехремича – справедливое и обоснованное. Я никому не позволю так издеваться над моей командой. Именно поэтому для начала клуб отправил президенту ФФУ Андрею Павелко, а также в КДК ФФУ и в комитет арбитров ФФУ обращение, в котором приводит примеры, по нашему мнению, предвзятого судейства со стороны Александра Дердо", - заявил вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук, которого цитирует официальный сайт клуба.

"В зависимости от их решения мы будем уже соответственно реагировать. Не исключено, что очень агрессивно. Связей и ресурсов в европейском футболе у меня, поверьте, хватит. Не важно – выиграли мы или проиграли. Важно, что такое судейство унижает украинский футбол, давит на него прессом и не позволяет ему подняться из пропасти. Именно из-за такого судейства наши команды не могут пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Такие судьи делают медвежью услугу нашим грандам.

Мы обращаемся к вышеназванным персонам и комитетам адекватно рассмотреть нашу жалобу и не учитывать предупреждения, а, соответственно, и удаление Ади Мехремича; установить факт предвзятого арбитража со стороны Александра Дердо и применить к нему санкции, предусмотренные дисциплинарными правилами ФФУ за совершение им дисциплинарного проступка", – сказал вице-президент «Карпат».

Напомним, в рамках 7-го тура чемпионата УПЛ "Карпаты" сенсационно обыграли "Динамо" на выезде - 2:0, при этом почти весь второй тайм проведя в меньшинстве.