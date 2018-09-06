Известна заявка сборной Украины на первый матч Лиги наций против Чехии

В заявку не попал защитник испанского "Луго" Василий Кравец.

Тренерский штаб сборной Украины назвал заявку на матч против Чехии в Лиге наций. Об этом сообщает "Команда №1".

Вратари: Бойко, Пятов, Лунин.

Защитники: Матвиенко, Хачериди, Кривцов, Бурда, Цуриков, Ракицкий, Данченко, Караваев.

Полузащитники: Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Зинченко, Макаренко.

Нападающие: Селезнев, Яремчук.

В заявке отсутствует защитник испанского «Луго» Василий Кравец, который был довызван в сборную из резервного списка. Также в списке нет Владимира Шепелева, которого Андрей Шевченко отпустил в молодежную сборную.

Матч Чехия - Украина в Лиге наций состоится сегодня в чешском Угерске-Градиште. Начало – в 21.45.