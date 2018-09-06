Известна заявка сборной Украины на первый матч Лиги наций против Чехии
10:45, 06 сентября 2018Футбол
579 0
В заявку не попал защитник испанского "Луго" Василий Кравец.
Сборная Украины стартует сегодня в Лиге наций / пресс-служба ФФУ
Тренерский штаб сборной Украины назвал заявку на матч против Чехии в Лиге наций. Об этом сообщает "Команда №1".
Вратари: Бойко, Пятов, Лунин.
Защитники: Матвиенко, Хачериди, Кривцов, Бурда, Цуриков, Ракицкий, Данченко, Караваев.
Полузащитники: Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Зинченко, Макаренко.
Нападающие: Селезнев, Яремчук.
В заявке отсутствует защитник испанского «Луго» Василий Кравец, который был довызван в сборную из резервного списка. Также в списке нет Владимира Шепелева, которого Андрей Шевченко отпустил в молодежную сборную.
Матч Чехия - Украина в Лиге наций состоится сегодня в чешском Угерске-Градиште. Начало – в 21.45.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter