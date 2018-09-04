Новый тренер сборной Украины Шовковский: буду готовить команду к победам

Помощник Андрея Шевченко рассказал о целях и задачах в новой должности

Александр Шовковский сегодня приступил к работе в тренерском штабе сборной Украины под руководством Андрея Шевченко, где заменил Рауля Рианчо.

Он рассказал, чем может помочь команде, сообщает SportArena.

«Очень приятно быть здесь. Благодарен главному тренеру и тренерскому штабу за то, что дали мне такую ответственную миссию. Мы начинаем новый турнири, и наши цели максимально высоки», — сказал Шовковский.

«Со своей стороны буду передавать те знания и опыт, которые у меня есть, а также буду готовить команду к победам. В процессе подготовки весь тренерский штаб обсуждает все моменты, все слова имеют значение».

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«Насчет своих наработок и тренерской мысли, о чем я задумывался еще будучи игроком — я буду делать все, чтобы воплощать их в жизнь и чтобы быть максимально полезным сборной».

Также он рассказал о том, как попал в тренерский штаб сборной.

«Сложных переговоров по тому, чтобы войти тренерский штаб, не было. Нельзя сказать, что Шевченко меня уговаривал. У меня было время, чтобы подумать. Я это время взял. Ответственность, которую несет тренерский штаб сборной, и ответственность, которую несет игрок — это две разные вещи».

Александр Шовковский завершил игровую карьеру в 2016 году. За киевское Динамо он провел 635 матчей во всех турнирах, что является рекордом. Также Шовковский является рекордсменом чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе – на его счету 426 поединков.

Сборная Украины в четверг, 6 сентября, стартует в Лиге наций выездным матчем против Чехии, а затем 9 сентября примет Словакию.