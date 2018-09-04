Ивано-Франковск стал десятым городом, где стартовал проект "Давай, играй!"

Всего на площадке будут заниматься порядка 80 детей.

Ивано-Франковск стал десятым городом, где по инициативе Shakhtar Social и в партнерстве с ДТЭК реализуется социальный проект по развитию массового детского футбола.

3 сентября 48 ребят в возрасте от 7 до 10 лет провели первую открытую тренировку в рамках проекта «Давай, играй!», сообщает официальный сайт футбольного клуба "Шахтер" (Донецк).

Тренировка прошла на синтетическом поле при общеобразовательной школе № 22.

Shakhtar Social обеспечил участников мячами и необходимым инвентарем.

Всего на площадке будут заниматься порядка 80 детей. С начинающими футболистами работают администратор и 4 тренера-волонтера. Осенью в Ивано-Франковске планируется создание группы для детей с ограниченными возможностями.