Ивано-Франковск стал десятым городом, где стартовал проект "Давай, играй!"
Ивано-Франковск стал десятым городом, где по инициативе Shakhtar Social и в партнерстве с ДТЭК реализуется социальный проект по развитию массового детского футбола.
3 сентября 48 ребят в возрасте от 7 до 10 лет провели первую открытую тренировку в рамках проекта «Давай, играй!», сообщает официальный сайт футбольного клуба "Шахтер" (Донецк).
Тренировка прошла на синтетическом поле при общеобразовательной школе № 22.
Shakhtar Social обеспечил участников мячами и необходимым инвентарем.
Всего на площадке будут заниматься порядка 80 детей. С начинающими футболистами работают администратор и 4 тренера-волонтера. Осенью в Ивано-Франковске планируется создание группы для детей с ограниченными возможностями.