Ворскла начала продажу билетов на матчи Лиги Европы с Арсеналом и Спортингом
16:14, 03 сентября 2018Футбол
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Стоимость пропусков - от 300 до 350 гривен.
Стадион "Ворскла" им. Бутовского / ФК "Ворскла"
В продаже появились билеты на домашние матчи полтавской «Ворсклы» в Лиге Европы.
Пока покупка доступна лишь в интернете и билеты есть только на центральные сектора стадиона имени Бутовского в Полтаве.
Цена билетов - от 300 до 350 грн. Они доступны по ссылке.
Напомним, «Ворскла» в основном раунде Лиге Европы сыграет в одной группе с лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и азербайджанским "Карабахом".
4 октября полтавчане дома примут «Спортинг», 8 ноября команда сыграет в родных стенах с «Карабахом», а 29 ноября в Полтаву прилетит «Арсенал».
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