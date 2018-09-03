Ворскла начала продажу билетов на матчи Лиги Европы с Арсеналом и Спортингом

Стоимость пропусков - от 300 до 350 гривен.

В продаже появились билеты на домашние матчи полтавской «Ворсклы» в Лиге Европы.

Пока покупка доступна лишь в интернете и билеты есть только на центральные сектора стадиона имени Бутовского в Полтаве.

Цена билетов - от 300 до 350 грн. Они доступны по ссылке.

Напомним, «Ворскла» в основном раунде Лиге Европы сыграет в одной группе с лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и азербайджанским "Карабахом".

4 октября полтавчане дома примут «Спортинг», 8 ноября команда сыграет в родных стенах с «Карабахом», а 29 ноября в Полтаву прилетит «Арсенал».