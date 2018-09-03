Полузащитник Динамо Цыганков: хотим, чтобы Хацкевич остался (видео)

Виктор Цыганков отметил, что футболистам стыдно за посление результаты "Динамо".

Капитан «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал первое поражение "бело-синих" в нынешнем чемпионате Украины от «Карпат» (0:2).

«Тяжело проигрывать дома. У нас не получается ничего. Стыдно перед болельщиками. Не знаю, что говорить. Мы – «Динамо», мы не имеем права так играть. Результата нет. Есть желание, но на поле ничего не выходит. Сейчас у нас какая-то неудачная серия. Я даже не знаю, в чем проблема», – сказал Цыганков в нтервью программе "Профутбол".

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Также игрок заявил, что команда поддерживает главного тренера Александра Хацкевича, который накануне заявил, что уйдет в отставку.

«Поддерживаем Хацкевича, хотим, чтобы он остался», - отметил Цыганков.

«Мне стыдно, хочется извиниться перед болельщиками», - добавил игрок.

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл в 11 поединках, в которых отметился 1 голом.

После семи туров Динамо идет на 3-м месте в УПЛ, занимая при этом предпоследнее место по забитым мячам.