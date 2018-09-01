Вернидуб останется на посту главного тренера "Зари" - журналист
13:15, 01 сентября 2018Футбол
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Руководству клуба удалось убедить тренера остаться в команде.
Юрий Вернидуб не уйдет с поста главного тренера "Зари" / ФК "Заря"
Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб остается на своем посту и не покинет команду в ближайшее время.
Об этом сообщил на персональной странице в Facebook журналист еженедельника "Футбол" Валерий Пригорницкий.
Подробности он обещал изложить в свежем номере еженедельника, который выйдет в понедельник.
"Официально. Юрий Вернидуб остается в "Заре"! Подробности в журнале "Футбол" в понедельник", - написал журналист.
Как сообщал УНИАН, Вернидуб объявил о том, что покинет команду в четверг поздно вечером, на послематчевой пресс-конференции в немецком Лейпциге, где "Заря" проиграла РБ "Лейпциг" (2:3) и не смогла выйти в основной (групповой) турнир Лиги Европы.
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