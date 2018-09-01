Контракт датчанина Дуэлунна с Динамо рассчитан на 5 лет
11:28, 01 сентября 2018Футбол
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Стоиомсть трансфера игрока составила до 3,5 миллиона евро.
В «Динамо» Дуэлунд будет выступать под 99-м номером / fcdynamo.kiev.ua
Вчера киевское "Динамо" объявило о трансфере из "Митьюлланда" датского нападающего Миккеля Дуэлунна.
Украинский клуб подписал с новичком долгосрочный контракт на 5 лет, сообщает SportArena со ссылкой на датский таблоид Esktra Bladet.
Предположительная стоимость трансфера составила 3-3,4 миллиона евро.
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Дуэлунн выступал за Митьюлланд на протяжении четырех лет. За это время он сыграл в 95 матчах чемпионата и забил 21 гол.
Также в активе у датчанина — выступления за молодежную сборную (18 поединков, 7 мячей).
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