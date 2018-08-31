Ворскла обыграла Черноморец в стартовом матче тура чемпионата УПЛ

Игра завершилась со счетом 2:1.

В Полтаве завершился стартовый матч 6-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала на своем поле одесский "Черноморец".

Игра завершилась со счетоа 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Основные события в этом матче разворачивались во втором тайме. На 50-й минуте игрок "Ворсклы" Владислав Кулач открыл счет, после чего на 63-й Артем Чорний из "Черноморца" сравнял результат. Судьбу матча решил эпизод в самой концовке игры, на 88-й минуте, когда Дмитрий Рыжук совершил грубую ошщибку - автогол - 2:1.

Таким образом, "Ворскла" набрала 9 очков и обогнала "Черноморец" в борьбе за 4-5 места турнирной таблицы Премьер-лиги.