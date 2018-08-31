Лига Европы: полные результаты жеребьевки

В Монако состоялась жеребьевка второго по значимости еврокубкка.

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) провел в Монако жеребьевку второго по значимости еврокубкового турнира - Лиги Европы.

Все 48 команд были распределены по 12 группам - по 4 коллектива в каждой группе, сообщает официальный сайт турнира.

Полные результаты жеребьевки таковы:

Группа А: Байер 04 (Германия), Лудогорец (Болгария), Цюрих (Швейцария), АЕК Ларнака (Кипр)

Группа B: РБ Зальцбург (Австрия), Селтик (Шотландия), РБ Лейпциг (Германия), Русенборг (Норвегия)

Группа C: Зенит (Россия), Копенгаген (Дания), Бордо (Франция), Славия (Чехия)

Группа D: Андерлехт (Бельгия), Фенербахче (Турция), Динамо Загреб (Хорватия), Спартак Трнава (Словакия)

Группа E: Арсенал (Англия), Спортинг (Португалия), Карабах (Азербайджан), Ворскла (Украина)

Группа F: Олимпиакос (Греция), Милан (Италия), Бетис (Испания), Дюделанж (Люксембург)

Группа G: Вильярреал (Испания), Рапид (Австрия), Спартак (Россия), Рейнджерс (Шотландия)

Группа H: Лацио (Италия), Марсель (Франция), Айнтрахт (Германия), Аполлон (Кипр)

Группа I: Бешикташ (Турция), Генк (Бельгия), Мальме (Швеция), Акхисар (Турция)

Группа J: Севилья (Испания), Краснодар (Россия), Стандард (Бельгия), Сарпсборг 08 (Норвегия)

Группа K: Динамо Киев (Украина), Астана (Казахстан), Ренн (Франция), Яблонец (Чехия)

Группа L: Челси (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Беларусь), Видеотон (Венгрия)

Даты групппового этапа:

1-й тур — 20 сентября

2-й тур — 4 октября

3-й тур — 25 октября

4-й тур — 8 ноября

5-й тур — 29 ноября

6-й тур — 13 декабря

Как сообщал УНИАН, по две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, 1/16 финала, где к ним присоединятся еще 8 команд из Лиги чемпионов (3-и места в группах ЛЧ). Плей-офф Лиги Европы состоится в феврале-мае 2019 года.

Финальный матч Лиги Европы-2018/19 состоится 29 мая и пройдет в Баку.