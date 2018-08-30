Фонсека про жеребьевку Лиги чемпионов: нам попалась сильнейшая команда в мире

Фонсека верит в то, что Шахтер преодолеет групповой этап Ли ги чемпионов.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека сразу после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал результаты в официальном клубном Instagram

"Мы снова встретимся с одной из самых сильных команд мира – «Манчестер Сити». Также нам попались еще два крепких соперника. Я говорил сегодня утром, что «Лион» – один из тех клубов, которые я меньше всего хотел. Он занял третье место в прошлом году во Франции, там собраны отличные опытные игроки, физически сильные. Несколько раз видел их матчи вживую и могу сказать, что они демонстрируют очень хороший атакующий футбол. Поэтому, еще раз повторю, у нас будет серьезный соперник. То же касается и «Хоффенхайма». Думаю, третье место в Бундеслиге уже говорит о многом. Это также команда, демонстрирующая очень качественный футбол. У них молодой тренер, и они действительно удивляют в Германии. Все мы сейчас можем назвать фаворитом «МанСити», потому что он самый сильный в группе и главный кандидат на выход. В то же время я считаю, что «Шахтер», «Лион» и «Хоффенхайм» находятся примерно на одинаковом уровне и могут бороться за второе место. Хотел бы я других соперников? Да, вне всяких сомнений. Я предпочел бы, чтобы попались немного другие противники, с другими характеристиками. Но жеребьевка продиктовала свои условия, а мы отдадим все силы, чтобы подготовиться к этим важнейшим матчам группового этапа. Должны показать свой наилучший футбол, чтобы побороться с этими командами", - цитирует наставника официальный сайт ФК "Шахтер"

"Конечно, я верю в то, что команда преодолеет групповой этап. Если в прошлом году я даже в группе с «Наполи» и «МанСити» всегда говорил, что верю в наш проход дальше, то и сейчас я могу мечтать и думать о таком. Как я и сказал, главный кандидат – это «МанСити», а остальные три команды смогут побороться за второе место", - добавил Фонсека.

"Матчи с «МанСити» всегда трудны. С Гвардиолой команда очень сильна, и понятно, что в этом году она будет еще лучше", - подчеркнул . португальский тренер.

А на вопрос, в какую группу из тех, что будут в этом розыгрыше, он не хотел бы попасть, заметил: "Это та группа, где «Ливерпуль», ПСЖ и «Наполи». Невероятно тяжелая группа, и, слава богу, мы не попали туда".

Говоря о поддержке «Шахтера» в Харькове, тренер отметил: "Это был великолепный опыт Лиги чемпионов в Харькове, фантастический. И чего я действительно жду, что наши болельщики поймут, насколько необходима их поддержка не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате. Надеюсь, стадион будет заполнен всегда. Это очень важно для команды, для игроков. Я приглашаю всех наших болельщиков в таких сложнейших матчах поддержать нас, ведь это станет одним из решающих факторов. Мы ждем вас и верим. Что вы заполните стадион. Это очень важно для нас".

"Мне всегда нравится играть первый матч дома. Я бы хотел встретиться либо с «Хоффенхаймом», либо с «Лионом»", - пожелал Фонсека.

А говоря о тренерском споре в "Шахтере", заметил: "Выиграл я. По крайней мере угадал одну команду – «Хоффенхайм». А Нуну Кампуш угадал «Лион» и «Хоффенхайм». Поэтому у меня и Нуну будет завтра ужин, оплаченный остальными членами тренерского штаба. Еще хочу обратиться к болельщикам. Спасибо, что вы с нами, большое спасибо, что поддерживаете нас! Знаю, что вы с огромным энтузиазмом смотрели эту жеребьевку. Теперь «Шахтер» должен продолжать работу и наилучшим образом подготовиться к играм, а вам, нашим болельщикам, следует хорошо поддерживать команду на стадионе. Надевайте символику «Шахтера», болейте за клуб и помогайте ему! Мы рассчитываем на вас уже в первом матче Лиги чемпионов, чтобы вместе мы были еще сильнее и вместе смогли победить в стартовой игре", - подытожил Фонсека.