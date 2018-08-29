Главный тренер Ромы сломал руку во время матча Серии А (видео)
Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо сломал руку во время матча итальянской Серии А против "Аталанты" (3:3).
Рулевой итальянской команды бурно отпраздновал взятие ворот соперника и ударил кулаком по ограждающему стеклу скамейки запасных, после того, как игроки его команды сравняли счет на 82-й минуте встречи.
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Сам поединок складывался непросто для "Ромы". По ходу встречи римляне проигрывали 1:3, однако в итоге смогли отыграться. Решающий гол защитник Костас Манолас забил на 82-й минуте. Эусебио Ди Франческо не стал скрывать эмоций: сначала специалист пнул кресло, а затем ударил рукой в стекло.
Di Francesco kicking and punching after Manolas equaliser #RomaAtalanta#AsRomapic.twitter.com/gZhfmSheFr— Scot Munroe (@scot_munroe) August 27, 2018
Как сообщает La Gazetta dello Sport, у рулевого "Ромы" диагностировали перелом руки и во вторник его прооперировали. При этом Ди Франческо уже успел вернуться к тренировочному процессу.
Следующий матч «Рома» проведет 31 августа. Римский клуб на выезде сыграет с «Миланом».