Главный тренер Ромы сломал руку во время матча Серии А (видео)

Эусебиу Ди Франческо слишком бурно отпраздновал гол своей команды.

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо сломал руку во время матча итальянской Серии А против "Аталанты" (3:3).

Рулевой итальянской команды бурно отпраздновал взятие ворот соперника и ударил кулаком по ограждающему стеклу скамейки запасных, после того, как игроки его команды сравняли счет на 82-й минуте встречи.

Читайте такжеШахтер и Рома договорились о трансфере Тайсона - итальянское СМИ

Сам поединок складывался непросто для "Ромы". По ходу встречи римляне проигрывали 1:3, однако в итоге смогли отыграться. Решающий гол защитник Костас Манолас забил на 82-й минуте. Эусебио Ди Франческо не стал скрывать эмоций: сначала специалист пнул кресло, а затем ударил рукой в стекло.

Как сообщает La Gazetta dello Sport, у рулевого "Ромы" диагностировали перелом руки и во вторник его прооперировали. При этом Ди Франческо уже успел вернуться к тренировочному процессу.

Следующий матч «Рома» проведет 31 августа. Римский клуб на выезде сыграет с «Миланом».