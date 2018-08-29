Главный тренер Аякса похвалил Динамо после игры в Киеве

Эрик тен Хаг заявил, что до самого финального свистка не было ясно, чем все закончится.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг после игры с "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов признался, что его команда не ожидала такого сопротивления от киевлян.

«Я счастлив. Переживал за парней, за результат. Хоть команда и контролировала ход событий на поле, до финального свистка все было неясно. Футбол – это спорт, где одно касание изменит все. Нам нужно быть более эффективными в нападении. Но у «Динамо» стоял в воротах Бойко, который несколько раз спас. К тому же, «Динамо» высоко прессинговало, но нам удавалось выходить из-под прессинга и создавать моменты.

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Вообще, киевское «Динамо» оказалось более сильной командой, чем мы ожидали. В Амстердаме мы забили три, сегодня не забили, но хватало моментов», - цитирует тен Хага официальный сайт "Аякса".

Напомним, что киевский клуб сыграл с «Аяксом» вничью (0:0) и остался без Лиги чемпионов.

Отметим, что в поединке с голландцами дебютировал 18-летний украинский форвард Владислав Супряга, который ранее не играл в Лиге чемпионов.