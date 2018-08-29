Футболисты сборной Украины отправились работать на автозаправку (фото)

Игроки национальной сборной и "Шахтера" Степаненко, Пятов и Коваленко попробовали себя в новой профессии.

Игроки сборной Украины и донецкого «Шахтера»: Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Виктор Коваленко в качестве рекламной акции один день проработали на одной из киевских автозаправок, сообщает официальный сайт ФФУ.

Футболисты готовили хот-доги, заправляли машины, продавали футбольную форму и раздавали автографы болельщикам.

Получив необходимые инструкции по технике безопасности, игроки сборной перешли непосредственно к работе. Одно из заданий - заправить машину и помыть лобовое стекло - футболисты выполнили превосходно, за что получили чаевые.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал двух дебютантов на матчи с Чехией и Словакией в Лиге наций.