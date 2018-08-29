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Футболисты сборной Украины отправились работать на автозаправку (фото)

10:47, 29 августа 2018
Футбол
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Футболисты сборной Украины поработали на автозаправке / ffu.org.ua

Игроки сборной Украины и донецкого «Шахтера»: Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Виктор Коваленко в качестве рекламной акции один день проработали на одной из киевских автозаправок, сообщает официальный сайт ФФУ.

Футболисты готовили хот-доги, заправляли машины, продавали футбольную форму и раздавали автографы болельщикам. 

ffu.org.ua
ffu.org.ua

Получив необходимые инструкции по технике безопасности, игроки сборной перешли непосредственно к работе. Одно из заданий - заправить машину и помыть лобовое стекло - футболисты выполнили превосходно, за что получили чаевые.

ffu.org.ua

Ранее сообщалось, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал двух дебютантов на матчи с Чехией и Словакией в Лиге наций.

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Теги: #заправка#сборная Украины по футболу