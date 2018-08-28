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Моуриньо со скандалом ушел с пресс-конференции после самого крупного поражения (видео)

11:46, 28 августа 2018
Футбол
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Жозе Моуриньо / REUTERS

Португальский наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выдал фееричное завершение пресс-конфереции поле разгромного поражения от "Тоттенхэма" (0:3) в английской Премьер-лиге.

"И теперь просто, чтобы закончить. Вы знаете, какой результат? 3:0. 3:0", - сказал Моуриньо, показывая три пальца.

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"Вы знаете, что это означает "Три"? Это значит три моих победы в Премьер-лиге. И я выиграл больше чемпионств в Премьер-лиге, чем все остальные 19 наставников вместе взятые. Я – три, они – два".

"Уважение, уважение, уважение, господа, уважение", - добавил Жозе Моуриньо и направился к выходу, сообщает The Telegraph.

Напомним, в понедельник в матче третьего тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" потерпел разгромное поражение в родных стенах от "Тоттенхэма" - 0:3. Это самое крупное домашнее поражение в карьере Моуриньо. 

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Теги: #Манчестер Юнайтед#Жозе Моуриньо