Абрамович готовится к продаже своего футбольного клуба Челси - The Times

С этой целью российский бизнесмен нанял инвестиционный банк.

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович рассматривает возможность продажи клуба. С этой целью российский бизнесмен нанял инвестиционный банк, специализирующийся на спорте.

Как информирует The Times, представители "Челси" обратились за помощью к специалисту банка Raine Group Джо Равитчу.

В «Челси» отказались официально комментировать данную информацию, а источник внутри клуба подчеркнул, что «клуб не продается».

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В мае этого года появилась информация, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением визы в Великобритании. В результате он отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании, так как получил израильское гражданство, которое позволяет ему находиться на территории Соединенного королевства до полугода.

Состояние Абрамовича оценивается в 10 миллиардов долларов. В Великобритании он занимал 13-е место в списке самых богатых людей. Абрамовичу дали разрешение открыть банковский счет в Израиле.

Предполагается, что проблемы с властями Великобритании начались у предпринимателя из-за близости к президенту России Владимиру Путину.