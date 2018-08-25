Киевское "Динамо" потеряло первые очки в новом сезоне УПЛ

Киевляне сыграли вничью в Одессе с "Черноморцем".

В Одессе завершился матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Черноморец" принимал киевское "Динамо".

Игра завершилась вничью, со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил в упорной и напряженной борьбе и с обоюдными опасными моментами. И первыми в этом матче отличились киевляне. На 59-й минуте Шабанов сделал наброс в штрафную "Черноморца" и Назарий Русин, выскочивший из-за спины Грачева, головой переправил мяч в угол ворот.

Игрок "Черноморца" смог исправить свою позиционную ошибку спустя 25 минут игры. На 84-й минуте после навеса с углового набежавший Грачев мощным ударом головой отправил в ворота - 1:1.

В оставшееся время "Динамо" атаковало, но вырвать победу подопечные Александра Хацкевича так и не сумели.

Таким образом, у "Динамо" 13 очков и команда впервые в этом сезоне отстала от группы лидеров турнирной таблицы УПЛ - донецкого "Шахтера" и "Александрии", у которых теперь по 15 очков.