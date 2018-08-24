"Шахтер" разгромил "Олимпик" в донецком дерби в стартовом матче тура Премьер-лиги

Матч завершился со счетом 2:5.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился стартовій матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" обыграл земляков из "Олимпика".

Номинально гостевой для "Шахтера" матч завершился со счетом 2:5, сообщает официальный сайт соревнований.

Основные события в этом матче развивались в первой половине игры.

На 11-й минуте счет открыл Роберто Марлос, а уже на 17-й Жуниор Мораес забил свой первый из трех голов в этом матче, удвоив преимущество горняков.. Правда, на 19-й минуте Геннадий Пасич немного сократил отставание в счете, но после этого Мораес забил свой второй гол, а на 42-й минуте Тарас Степаненко довел преимущество "Шахтера" до крупного - 1:4.

А после перерыва горняки продолжали наращивать давление на ворота соперника и третий гол Мораеса на 75-й минуте - хет-трик игрока - привел к тому. что счет в матче стал 1:5.

От разгрома "Олимпик" спас автогол Олега Данченко на 76-й минуте - 2:5.

Таким образом, "Шахтер" набрал 15 очков и, как минимум, на сутки стал единоличным лидером турнирной таблицы УПЛ. "Александрия" и киевское "Динамо", у которых по 12 баллов, свои следующие матчи проведут в субботу, 25 августа.