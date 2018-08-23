Лига Европы, Заря - Лейпциг: где смотреть

Матч покажут на украинском телеканале "2+2".

Сегодня в Запорожье состоится матч заключительного 4-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором луганская "Заря" будет принимать на своем поле немецкий РБ Лейпциг.

Матч будет показан на украинском телеканале "2+2".

Трансляция игры начнется в 21.25 и продлится до 23.25.

Как сообщал УНИАН, матч "Заря" - "Лейпциг" состоится сегодня в Запорожье и начнется в 21.30 по киевскому времени.