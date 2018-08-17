Чемпион Англии Манчестер Сити потерял своего лучшего игрока

15:58, 17 августа 2018
Футбол
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Кевин Де Брюйне / FourFourTwo.com

Об этом информирует официальный твиттер "Ман Сити".

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Английский клуб подтвердил, что у бельгийца диагностирован разрыв наружной коллатеральной связки коленного сустава. При этом операция 27-летнему хавбеку не потребуется. Травму он получил на тренировке команды.

Напомним, Кевин Де Брюйне - один из лидеров "Манчестер Сити" и национальной сборной Бельгии. 

В 1-м туре английской Премьер-лиги действующий чемпион "Ман Сити" победил лондонский "Арсенал" - 2:0.

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Теги: #Манчестер Сити#Кевин Де Брюйне