Чемпион Англии Манчестер Сити потерял своего лучшего игрока
15:58, 17 августа 2018Футбол
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Кевин Де Брюйне пропустит три месяца из-за травмы колена.
Кевин Де Брюйне / FourFourTwo.com
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне пропустит около трех месяцев из-за травмы.
Об этом информирует официальный твиттер "Ман Сити".
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Английский клуб подтвердил, что у бельгийца диагностирован разрыв наружной коллатеральной связки коленного сустава. При этом операция 27-летнему хавбеку не потребуется. Травму он получил на тренировке команды.
Напомним, Кевин Де Брюйне - один из лидеров "Манчестер Сити" и национальной сборной Бельгии.
В 1-м туре английской Премьер-лиги действующий чемпион "Ман Сити" победил лондонский "Арсенал" - 2:0.
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