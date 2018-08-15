В Госдуме призвали оштрафовать Хачериди за щитки с украинской символикой

Очередное упоминание об Украине привело российскую аудиторию в ярость.

Член комитета по спорту Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал оштрафовать защитника команды ПАОК (Греция) и сборной Украины Евгения Хачериди.

Сразу после окончания матча "Спартак" - ПАОК (0:0) в Москве, по итогам греческая команда прошла дальше, игроки гостей подошли к трибуне поблагодарить болельщиков ПАОКа, однако со спартаковских трибун стали раздаваться ругательства. Хачериди в ответ на это спустил гетры и показал фанатам щитки в цветах украинского флага. Эти действия в очередной разозлили российскую публику, напомнив эпизод с Видой и Вукоевичем во время ЧМ-2018.

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«Уверен, просто так это не пройдет. У «Спартака» очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Считаю, московский клуб четко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы», - заявил Свищев.

Как сообщал УНИАН, греческий ПАОК, за который выступает украинец Евгений Хачериди, выбил московский "Спартак" из Лиги чемпионов по сумме двух игр со счетом 3:2.