"Верес" уволил трех футболистов после ночного нападения на таксиста

Команду покинули Антон Котляр, Виктор Барабаш и Дмитрий Заикин.

Народный клуб "Верес" (Ровно) обнародовал официальное заявление по поводу инцидента, произошедшего в ночь на субботу, 11 августа, в Ровно, с участием игроков команды.

Как сообщает официальный сайт НК "Верес", руководство клуба заявило следующее:

- футболисты команды «Верес» (Ровно): Антон Котляр, Виктор Барабаш, Дмитрий Заикин - уволены из команды за нарушение спортивного режима, нарушение условий контракта и сокрытие от руководства клуба данного инцидента;

- руководство клуба окажет полное содействие правоохранительным органам в процессе расследования инцидента с предполагаемым нападением упомянутых экс-игроков «Вереса» на таксиста. В случае доказательства вины, виновники должны быть наказаны согласно действующему законодательству Украины;

- руководство Народного клуба «Верес» считает совершенно недопустимым такое поведение игроков. Футбол - это явление, призванное пропагандировать здоровый образ жизни, цивилизованное развитие общества, культуру и отдыха. Профессиональные футболисты должны быть образцом и примером для молодежи. Утверждаем, что НК «Верес» (Ровно) и в дальнейшем будет категоричным и нетерпимым к проявлениям агрессии и неспортивного поведения, как футболистов, так и других официальных представителей клуба.