УЕФА закрыл для зрителей на матче Динамо - Славия один из секторов

Киевский клуб наказан за плохое поведение фанатов в прошлом сезоне.

Один из секторов НСК "Олимпийский" во время ответного матча "Динамо"- "Славия" в квалификации Лиги чемпионов будет закрыт.

Такое решение принято Дисциплинарным комитетом УЕФА, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

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Киевский клуб наказан за неподобающее поведение болельщиков во время домашнего матча против АЕК (Греция) в прошлом сезоне. Наказанием стало частичное ограничение посещаемости стадиона «Олимпийский» во время следующего домашнего матча "Динамо".

Таким образом, как информирует пресс-служба клуба, сектор №43 стадиона будет закрыт для зрителей на поединке "Динамо" - "Славия".

Как сообщал УНИАН, в первом поединке в Праге была зафиксирована ничья - 1:1. Ответный матч состоится во вторник в Киеве. Начало - в 19.30.