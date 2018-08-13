УЕФА закрыл для зрителей на матче Динамо - Славия один из секторов
17:50, 13 августа 2018Футбол
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Киевский клуб наказан за плохое поведение фанатов в прошлом сезоне.
На матче "Динамо" - "Славия" для зрителей закроют один из секторов / Reuters
Один из секторов НСК "Олимпийский" во время ответного матча "Динамо"- "Славия" в квалификации Лиги чемпионов будет закрыт.
Такое решение принято Дисциплинарным комитетом УЕФА, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".
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Киевский клуб наказан за неподобающее поведение болельщиков во время домашнего матча против АЕК (Греция) в прошлом сезоне. Наказанием стало частичное ограничение посещаемости стадиона «Олимпийский» во время следующего домашнего матча "Динамо".
Таким образом, как информирует пресс-служба клуба, сектор №43 стадиона будет закрыт для зрителей на поединке "Динамо" - "Славия".
Как сообщал УНИАН, в первом поединке в Праге была зафиксирована ничья - 1:1. Ответный матч состоится во вторник в Киеве. Начало - в 19.30.
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