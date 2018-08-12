Черноморец победил дома Десну в матче УПЛ
21:30, 12 августа 2018Футбол
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Матч завершился с самым популярным в Премьер-лиге счетом 1:0.
facebook.com/fc.chernomorets
В Одессе состоялся матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал "Десну". Одесская команда одержала победу - 1:0. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
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В матче было много борьбы и мало голевых ситуаций. Победу "морякам" принес гол Евгения Смирнова на 72-й минуте. Полузащитник добил мяч в сетку с близкого расстояния после розыгрыша штрафного.
"Черноморец" набрал 7 очков, что позволило команде подняться на 5-е место в таблице. У "Десны" 3 очка и 9-е место.
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