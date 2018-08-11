Мэр Ивано-Франковска на футболе обматерил судей после поражения команды Прикарпатье (видео)

После этого Руслан Марцинкив извинился за свое поведение в Facebook.

После матча 4-го тура первой лиги чемпионата Украины по футболу «Прикарпатье» – «Колос» (Ковалевка) произошел конфликт между мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым, болельщиками и арбитрами матча.

Болельщиков ивано-франковского клуба возмутило, что главный арбитр Геннадий Серпутько на 17-й минуте удалил защитника «Прикарпатья» Виктора Данищука, а единственный гол в игре гости забили уже в компенсированное ко второму тайму время.

По мнению болельщиков хозяев, судья подсудил команде гостей из Ковалевки, которая выиграла - 1:0.

Такого же мнения и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он присутствовал на матче, а по его завершению пообщался с арбитрами на повышенных тонах, сообщает "Галицький кореспондент".

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“Пошли отсюда, с*ки. Заплатили бабки вам, б**ть. Пошли отсюда, позорники!”, – кричал мэр вслед арбитрам, которые направлялись после матча в судейскую комнату. Успокоить чиновника пыталась его жена.

В судейскую комнату также направились и болельщики «Прикарпатья». Чтобы уладить конфликт пришлось вызывать полицейских.

Через 15 минут Марцинкив извинился за свой поступок в фейсбуке.

«Прошу прощения за свои слова и эмоции на футбольном матче, потому что давно не видел такого откровенного судейства в одну сторону. Футбол – это игра, где выигрывают лучшие. Сегодня лучшие были игроки «Прикарпатья». Наши ребята, которые являются жителями нашего города и области играли очень хорошо, но судья решил на 15-й минуте удалить нашего игрока, потом начал раздавать карточки защитникам, затем каждое прикосновение судил в одну сторону. Когда жестко сбили нашего игрока с тяжелой травмой в нападении, не остановил игру, а демонстративно дал продолжать играть.Такой тенденциозной игры уже давно не было. Понимаю, что эмоции это не лучший выход, поэтому прошу прощения у болельщиков, но верю в команду», – написал Марцинкив.

Добавим, что на данный момент «Прикарпатье» с тремя очками в активе идет на 10-й позиции в турнирной таблице Первой лиги.