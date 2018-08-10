Динамо объявило о трансфере 18-летнего форварда Супряги

Владислав Супряга - воспитанник академии "Днепра".

18-летний нападающий «Днепра-1» Владислав Супряга стал игроком «Динамо».

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, контракт рассчитан на пять лет.

Сумма сделки не сообщается. Отметим, что ранее президент «Днепра-1» Юрий Береза говорил, что игрок не продается, а его стоимость – 15 млн евро.

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Также сообщалось, что «Днепр-1» получит 50% от следующей перепродажи Супряги.

Владислав Супряга родился 15 февраля 2000 года в Одессе. Рост - 182 см, вес - 75 кг.

В составе юниорской сборной Украины этим летом он сыграл на чемпионате Европы (U-19) и стал бронзовым призером Евро. При этом Супрягу включили в символическую сборную турнира.