Дикий случай на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову брошенной бутылкой (видео)

Поединок в австрийском Граце был прерван на 40 минут.

Матч Лиги Европы в Граце (Австрия) между местным клубом "Штурм" и кипрским АЕКом был прерван из-за кошмарного инцидента.

Во втором тайме при счете 2:0 в пользу гостей игра была приостановлена из-за того, что боковому рефери Фредрику Клюверу из Швеции разбили голову брошенной бутылкой с трибун.

Главный судья отправил команды в раздевалки, пауза продолжалась около 40 минут, однако после совещания с делегатом УЕФА матч был все же продолжен.

Ассистент рефери был доставлен в больницу с тяжелейшей травмой.

Отмечается, что после игры фанат, бросивший бутылку в лайнсмена, попытался скрыться, но сотрудники местной полиции быстро вычислили его по видеозаписям и задержали.

Матч завершился победой АЕК со счётом 2:0. Ответную встречу команды проведут 16 августа.