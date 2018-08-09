Заря свела вничью матч с португальской Брагой в квалификации Лиги Европы (видео)

Команды обменялись голами в середине второго тайма.

В Запорожье состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимала португальскую "Брагу". Команды сыграли вничью - 1:1, и победитель противостояния определится через неделю.

В первом тайме команды создали не так много моментов. Караваев из выгодного положения пробил выше ворот, а отличиться гостям помешал прекрасно действовавший в рамке ворот "Зари" бразильский вратарь Филиппе.

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В начале втором тайме "Зарю" от гола уже спасла перекладина! Однако счет был все же открыт. Орта воспользовался удачным отскоком в штрафной "Зари" и, оставшись одним перед чужими воротами, поразил цель на 69-й минуте.

Однако уже на 72-й Караваев восстановил равновесие - ударом с лета полузащитник хозяев отправил мяч в дальнюю девятку.

Счет 1:1 сохранился до финального свистка.

Ответная игра состоится в Португалии 16 августа.