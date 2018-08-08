Наставник Зари Вернидуб: в УПЛ португальская Брага была бы среди лидеров

Главный тренер луганчан поделился мнением о португальской "Браге", с которой "Заря" сыграет в четверг в Лиге Европы.

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб поделился мнением о "Браге", с которой завтра его команда сыграет в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

«Готовились к игре, ждали ее. Попался сильный соперник, команда постоянно участвует в еврокубках, один из лидеров в Португалии наряду с "Порту", "Бенфикой", "Спортингом". Это говорит о том, что команда достаточно сильная и серьезная», — сказал Юрий Вернидуб на предматчевой пресс-конференции, сообщает SportArena.

Говоря о силе португальского клуба, Вернидуб отметил:

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«У них достаточно хорошего уровня вратарь, а также центрбек Рауль Силва - опытный, обладающий хорошей длинной и средней передачей. Могу выделить двух опытных хавбеков Клаудемира и Орту. Достаточно хороший и быстрый правый атакующий игрок Эшгаю, в атаке много отличных футболистов».

«Есть у них потери, не будет Паулиньо, получившего травму в последней игре, не заявлен центральный полузащитник Вукчевич на эту игру. Но и кроме них есть хорошие исполнители, например, нападающий Диего Соуза».

Главный тренер "Зари" также обратил внимание на то, что "Брага" составила бы конкуренцию лидерам УПЛ, если бы играла в чемпионате Украины.

«Команду мы хорошо изучили, осталось выйти на поле и показать зрелищную и хорошую игру. "Брага" может составлять конкуренцию всем грандам Португалии. Единственная разница - в финансовом плане. Если бы "Брага" выступала в УПЛ, то была бы тоже в лидирующей группе».

Поединок "Заря" - "Брага" состоится в четверг, 9 августа, в Запорожье. Начало - в 21.30.