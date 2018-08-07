Российский миллиардер Усманов решил продать свою долю в лондонском Арсенале

Покупателем стал американский магнат Стэн Кронке, которому уже принадлежали 67% акций клуба.

Российский миллиардер Алишер Усманов решил продать свою долю в лондонском футбольном клубе "Арсенал". Покупателем должен стать американский бизнесмен Стэн Кронке, которому уже принадлежит 67% акций клуба.

Объявление о выкупе акций было сделано утром во вторник, 7 августа, на Лондонской бирже. Как сообщает Русская служба ВВС, с учетом доли Усманова сделка позволит Кронке через его компанию KSE UK Inc стать единоличным владельцем клуба.

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В сообщении KSE говорится, что она намерена сделать предложение о покупке всех находящихся в обращении акций "Арсенала". Клуб оценивается в 1,83 млрд фунтов стерлингов (почти $2,4 млрд).

Усманов владеет чуть более 30% клуба через компанию Red and White Securities - это около 18,6 тысячи акций. За каждую из них бизнесмен получит 29,4 тысячи фунтов - то есть, всего он получит примерно 550 млн фунтов.

"Мы ценим преданность г-на Усманова футбольному клубу "Арсенал"", - говорится в заявлении KSE. Компания выразила надежду, что "Арсенал" сможет претендовать на победы в английской премьер-лиге, в Лиге чемпионов, а также в других турнирах, в которых участвуют команды клуба.

Как сообщал УНИАН, французский наставник Арсен Венгер покинул "Арсенал" после 22 лет работы в клубе. На его место пришел испанец Унаи Эмери.