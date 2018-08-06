Чилийский полузащитник Видаль стал новичком Барселоны

Артуро Видаль перешел в "Барселону" из "Баварии", где выступал последние три года.

Чилийский полузащитник Артуро Видаль официально стал игроком «Барселоны». Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба. «Барса» в понедельник представила 31-летнего игрока в качестве новичка команды. Видаль подписал контракт с клубом на 3 года. 🤝 It's official!

👍 @kingarturo23

🔵🔴 #EnjoyVidalpic.twitter.com/dodq0pap3p — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2018 Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» заплатит «Баварии», где выступал Видаль в последние три года, за чилийца около 20 млн евро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter