Чилийский полузащитник Видаль стал новичком Барселоны

15:00, 06 августа 2018
Футбол
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Артуро Видаль / fcbarcelona.com

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

«Барса» в понедельник представила 31-летнего игрока в качестве новичка команды. Видаль подписал контракт с клубом на 3 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» заплатит «Баварии», где выступал Видаль в последние три года, за чилийца около 20 млн евро.

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Теги: #Барселона