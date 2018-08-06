Чилийский полузащитник Видаль стал новичком Барселоны
15:00, 06 августа 2018Футбол
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Артуро Видаль перешел в "Барселону" из "Баварии", где выступал последние три года.
Артуро Видаль / fcbarcelona.com
Чилийский полузащитник Артуро Видаль официально стал игроком «Барселоны».
Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.
«Барса» в понедельник представила 31-летнего игрока в качестве новичка команды. Видаль подписал контракт с клубом на 3 года.
🤝 It's official!— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2018
👍 @kingarturo23
🔵🔴 #EnjoyVidalpic.twitter.com/dodq0pap3p
Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» заплатит «Баварии», где выступал Видаль в последние три года, за чилийца около 20 млн евро.
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