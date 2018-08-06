Экс-футболист Динамо Алиев стал игроком Мелиоратора из Бучи

Команда является аутсайдером чемпионата Киевской области.

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев официально стал футболистом аматорской команды «Мелиоратор» из Бучи (Киевская обл.).

33-летний полузащитник уже успел провести с клубом первую тренировку, а также принял участие в контрольном матче против «ДГ Шевченковское» (Дениховка).

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«Мелиоратор» по итогам первого круга чемпионата Киевской области расположился на 11-м месте в турнирной таблице.

Напомним, Александр Алиев является воспитанником академии киевского "Динамо". В киевской команде он выступал с 2005-го по 2010-й, и с 2011-го по 2013 годы. За сборную Украины Алиев провел 28 матчей, забил 6 голов.