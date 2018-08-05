Ман Сити завоевал Суперкубок Англии, легко обыграв Челси с новым тренером

Команда Хосепа Гвардиолы без проблем разобралась с лондонским "Челси", который впервые вышел под руководством Маурицио Сарри.

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором победитель чемпионата Англии - "Манчестер Сити" - встречался с обладателем Кубка - "Челси".

В поединке, который фактически знаменует начало нового футбольного сезона в Англии, победу одержал клуб из Манчестера - 2:0.

Оба гола в составе "горожан" провел аргентинский нападающий Серхио Агуэрро. Он забил по голу в каждом из таймов.

Читайте такжеСтали известны претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

До перерыва, на 13-й минуте, Агуэрро отличился ударом с линии штрафной. А на 57-й минуте быстрая контратака "Ман Сити" привела ко второму взятию ворот - Бернарду Силва отдал передачу на Агуэрро, и тот не промахнулся, пробив с 12 метров.

Отметим, что это был первый официальный матч "Челси" под руководством итальянца Маурицио Сарри, который сменил на посту наставника "Синих" своего соотечественника Антонио Конте.

"Манчестер Сити" выиграл Суперкубок Англии в пятый раз в истории и впервые с 2012 года.

Украинский игрок "Ман Сити" Александр Зинченко в заявку на матч не попал.