На матч "Динамо" - "Шахтер" продано 40 процентов билетов

Учитывая вместимость НСК "Олимпийский", это порядка 26-28 тысяч зрительских мест.

На матч между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" в 3-м туре Премьер-лиги продано 40% билетов по состоянию на утро пятницы.

Учитывая вместимость НСК Олимпийский в 70 тысяч зрителей, это приблизительно 26-28 тысяч билетов, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Матч грандов поставили на вечер пятницы, что изначально вызвало неоднозначную реакцию. Из-за этого вполне возможно, что фактически главный матч первого круга УПЛ недополучит аудиторию на НСК Олимпийский.

Матч "Динамо" — "Шахтер" начнется в 19:00.

ТВ-трансляция - на телеканале 2+2. Онлайн-видео трансляция также будет доступна на сайте УНИАН.