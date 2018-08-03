На матч "Динамо" - "Шахтер" продано 40 процентов билетов

11:46, 03 августа 2018
Футбол
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"Динамо" и "Шахтер" проведжут сегодня матч чемпионата Украины / ФК "Шахтер"

Учитывая вместимость НСК Олимпийский в 70 тысяч зрителей, это приблизительно 26-28 тысяч билетов, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Матч грандов поставили на вечер пятницы, что изначально вызвало неоднозначную реакцию. Из-за этого вполне возможно, что фактически главный матч первого круга УПЛ недополучит аудиторию на НСК Олимпийский.

Матч "Динамо" — "Шахтер" начнется в 19:00.

ТВ-трансляция - на телеканале 2+2. Онлайн-видео трансляция также будет доступна на сайте УНИАН.

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Теги: #ФК Шахтер#Динамо Киев#УПЛ-2018/19