Определились потенциальные соперники "Динамо" по плей-офф Лиги чемпионов

Киевляне могут оспорить путевку в самый престижный ерокубок с победителем пары Стандард — Аякс.

Киевское "Динамо" сыграет против голландского Аякса или бельгийского Стандарда в плей-офф квалификации ЛЧ, если, в свою очередь, обыграет чешскую Славию в 3-м раунде квалификации самого престижного еврокубка.

Жеребьевка плей-офф - 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 6 августа, тогда как матчи 3-го раунда пройдут 7-8 и 14 августа, сообщает SportArena.

В 3-м раунде «пути чемпионов» всего четыре пары, и четыре победителя в плей-офф разыграют две путевки в групповой этап ЛЧ.

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Сеяность пары определяются по рейтингу команды, которая имеет в ней высший рейтинг.

Сеяные пары 3-го раунда: Динамо — Славия, Бенфика — Фенербахче

Несеяные пары 3-го раунда: ПАОК — Спартак, Стандард — Аякс

Так как жеребьевка состоится до матчей 3-го раунда, а украинские и российские команды УЕФА разводит, то Динамо может выйти лишь на пару Стандард — Аякс.

Стандард и Аякс — вице-чемпионы Бельгии и Голландии соответственно.

Теоретически нельзя исключать изменение решения УЕФА про разведения украинских и российских команд, однако это очень маловероятно, потому что уже в текущем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы эта практика была продолжена.

Матчи плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 21-22 и 28-29 августа.